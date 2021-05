FOTO ⟩ 10 virtuves, kas pierāda, ka pat 602. projektu var pārvērst līdz nepazīšanai

Virtuve pēckara projekta divstāvu mājas dzīvoklī. “Dzīvokli vīrs izremontēja pirms 11 gadiem, bet laiks iet, mode mainās un domas arī. Iedvesma virtuves pārvērtībām radās 2020. gada pavasarī, kad, acīmredzot, ilgstoši slēgto kafejnīcu dēļ, kā īstenam kafijas mīļotājam, sagribējās arī virtuvē ieviest kafejnīcas vēsmas. Un uzgāju lielisko IKEA virtuves plānotāju. Mēneša laikā ideja bija gatava un plāns pirkt mēbeles arī. Tomēr beigās iekārtas izgatavošanu uzticēju vietējam meistaram, jo virtuve ir nestandarta, maza, un katrs milimetrs no svara. Prieks, ka atbalstīju vietējo uzņēmumu! Arī lina aizkari no pašu mājām – LIINI.lv. Sienu apdare ir pašas veikts darbiņš, par ko joprojām neizsakāms lepnums un gandarījums. Uz sienām līmētas ķieģeļflīzes un tā krāsota pelēkā krāsa. Arī apaļais galds ir sen lolots sapnis, kas burtiski ''uzskrēja'' man virsū interneta veikalā. Atlika tikai pieskaņot krēslus un lampu. Bet bez IKEA mūsmājās nekādi – skaistās glāzes no SÄLLSKAPLIG kolekcijas, uzglabāšanas trauki IKEA 365+, puķupodi DAIDAI, timiāns FEJKA un šķīvji un bļodas OFTAST, visi šie noskaņu veicinošie skaistumi. Ko lai saka? IKEA prot iedvesmot un radīt prieku!” FOTO: Foto un apraksts – Ieva Ošniece