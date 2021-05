Otras lielākās kriptovalūtas pasaulē dibinātājs nav pārsteigts par dramatiskajiem kritumiem tirgū

Pašlaik “Ethereum” pakāpeniski atsakās no “Proof of Work” bloķēdes tehnoloģijas, kas faktiski ir novecojusi. Tādēļ notiek pāreja jaunāku blokķēdes tehnoloģiju “Proof of Stake”. Īsāk sakot, atjauninājums nozīmēs, ka dalībnieki tiks stimulēti ar zināmu atlīdzību par veiktajiem darījumiem, lai viņi paliktu tiešsaistē un nodrošinātu tīkla kontroli. Tas varētu samazināt enerģijas patēriņu, jo “Proof of Work” tehnoloģija patērē ļoti daudz enerģijas.