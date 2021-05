Pret Navaļniju ierosinātas trīs jaunas krimināllietas

Otrkārt, ierosināta lieta par "ļoti eksotisku" 239.pantu" par "nekomerciālas organizācijas izveidošanu, kas apdraud pilsoņu personas neaizskaramību un tiesības". Izmeklētāji apsūdz Navaļniju par to, ka viņš "aicinājis pilsoņus atteikties no pilsonisko pienākumu izpildes. Lēmums arī uz trim lapiņām un no pierādījumiem ir arī tas, ka es bez atļaujas esmu publicējis filmu "Putina pils"".