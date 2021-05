Hermanis Gērings bija viens no nacistu partijas ietekmīgākajām figūrām, kā arī bija pazīstams kā kaislīgs antisemīts. Tāpēc pārsteidzošs ir fakts, ka viņa jaunākais brālis Alberts izglāba daudzu ebreju dzīvību. Par spīti tam Gēringu ģimenes vārds bija un palika nolādēts.

Dažus gadus vēlāk, pēc Trešā reiha krišanas Alberts Gērings vēlreiz tika arestēts. Šoreiz to izdarīja amerikāņi. Viņš atkal pateica savu vārdu, tomēr šoreiz efekts bija pretējs. Alberta stāsts, kas filmā "Otrs Gērings - atšķirīgie brāļi" (The Other Goering - A Divided Brotherhood, 2020) skatāms "LMT Viedtelevīzijā", bija fascinējošs, tomēr neviens tam nespēja noticēt.