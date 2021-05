Finanšu ministrija rosina VID ierēdņiem un operatīvajiem darbiniekiem paredzēt tiesības uz izdienas pensiju

FM izstrādātais likumprojekts paredz tiesības uz izdienas pensiju VID amatpersonai, kura ir atbrīvota no amata un ir sasniegusi 60 gadu vecumu un kuras darba stāžs ir ne mazāks par 30 gadiem, no kuriem pēdējie desmit gadi nostrādāti amatpersonas statusā. Tāpat ar likumprojektu rosināts paredzēt, ka amatpersonai, kurai vienlaikus ir tiesības uz vairākām izdienas pensijām, piešķir tikai vienu pensiju pēc šīs personas izvēles.

Vienlaikus no likumprojekta izriet, ka uz izdienas pensiju nebūtu tiesību amatpersonai, kura saņem citas valsts pensiju; ir atbrīvota no amata saistībā ar notiesājošu tiesas spriedumu par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas; vai arī amatpersona ir atbrīvota no amata sasitībā ar piemērotu disciplinārsodu.