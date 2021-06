Medību kaislības: par lūšiem, gulbjiem un medībām pilsētā

Organizācijā ir 351 mednieku klubs, kopumā ap 10 tūkstošiem biedru. Līdz ar to, LMS pārstāv nepilnu pusi no 21 000 aktīvo Latvijas mednieku.

Patlaban medīt ir aizliegts pilsētu teritorijā, kapsētās un vietās, kur to aizliedz citi normatīvie akti. Tāpat tas ir aizliegts vietās, kur nav reģistrēts medību iecirknis, izņemot nelimitēto medījamo dzīvnieku medības, kurās piedalās medību tiesību īpašnieks vai tā rakstveidā pilnvarota persona, kā arī aizliegtas nelimitēto medījamo dzīvnieku medības publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā.

Izmaiņas skars medījamo iecirkņu platības. Līdz šim medību iecirkni varēja dibināt kaut pie savas mājas pushektāra platībā. Tad nu šie mazie ķeizariņi, kas negribēja sadarboties ar kaimiņiem, uztaisīja savu medību iecirkni un saka diktēt noteikumus. Līdz ar to medības nebija kontrolējamas un bija pretrunā ar medību saimniecības pamatprincipiem, jo dzīvniekiem robežu nav. Populācijas var attīstīties ilgtermiņā un netiek izmedītas, ja ar vienādiem principiem apsaimnieko piecus vai desmit tūkstošs hektārus. Jaunajā likuma redakcijā medību iecirkni varēs reģistrēt, ja medību platības tajā nebūs mazākas par 350 hektāriem, un, ja iecirkni reģistrēs medību tiesību īpašnieks vai to grupa. Ja medību iecirkni reģistrēs medību tiesību lietotājs, platībām jāsasniedz 1000 hektāru. Un tas jau ir lielums, kad var runāt par saimniekošanu. Tāpat plānots paplašināt stirnu medību platību no 200 hektāriem līdz ne mazāk kā 350 hektāriem. Mežacūku medību platība tiks samazināta no 1000 hektāriem līdz 350, un tas saistīts ar Āfrikas cūka mēra izplatīšanos. ES normatīvi paredz, ka mežacūku populācija jāsamazina līdz piecām cūkām uz 1000 hektāriem. To mēs vēl neesam sasnieguši. Likumā ir atruna: kad tiks sasniegts vajadzīgais mežacūku skaits, to medību platība tiks palielināta. Ar cūku mēri Spānija cīnijās 30 gadus un vēl nav tikusi galā.