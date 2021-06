Ieteicamās pārbaudes un padomi pēc Covid-19 izslimošanas

Svara kontrole . Kā uzsver speciāliste, viens no lielākajiem riska faktoriem, kas rada lielu iespēju, ka saslimšana noritēs ar smagu gaitu, ir liekais svars. Aptaukošanās ir saistāma gan ar imūnās funkcijas izmaiņām, gan samazinātu plaušu kapacitāti. Tāpēc ir ļoti svarīgi uzturēt veselīgu svaru. Šeit var palīdzēt arī profesionāļu, piemēram, uztura speciālista, dietologa iesaiste, kā arī regulāras fiziskās aktivitātes.

Fiziskās aktivitātes. Regulāras mērenas intensitātes fiziskās aktivitātes palīdz ātrāk atgūties no pēc Covid-19 radītajām komplikācijām. Taču, veicot jebkādas fiziskās aktivitātes, ir rūpīgi jāseko līdzi pašsajūtai un, ja parādās tādi simptomi kā galvas reiboņi, slikta dūša, sāpes krūtīs, sirdsklauves vai citi, slodze ir jāpārtrauc. Tomēr tas nenozīmē, ka ir nozīmēts gultas režīms – tiklīdz iespējams, atkal pakāpeniski jākāpina slodze. Ideālā gadījumā to var veikt profesionāļa, piemēram, fizioterapeita klātbūtnē.

Veselīgs uzturs. Uzņemiet pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu visas dienas garumā. Sekojiet līdzi, lai ar uzturu uzņemtu pietiekami gan olbaltumvielas, gan enerģiju, gan minerālvielas un vitamīnus, piemēram, C vitamīnu, cinku, kalciju, Omega-3 taukskābes, probiotiķus. Jādzer arī šķidrums pietiekamā daudzumā. Nereti papildus uzturam ārsts nozīmē arī D vitamīnu – tas uztur stiprus gan kaulus, gan imūno sistēmu, tāpēc tam ir liela nozīme gan Covid-19 ārstēšanā, gan tālākā rehabilitācijā.

Tāpat pēc Covid-19 saslimšanas ieteicami imunitāti spēcinošie vitamīni – C un D, un no minerālvielām cinks. No augu līdzekļiem talkā var nākt imunitāti modelējošie augi – plūškoks un ehinācija, kā arī polifenolus saturošie augi, piemēram, mellenes un zaļā tēja. Polifenoli ir plaša spektra pretiekaisuma vielas. Ja pacientam ir hroniskas sirds saslimšanas, ieteicams novērot kālija līmeni asinīs. Pēc saslimšanas ieteicami arī probiotiķi, jo tie saīsina atveseļošanās periodu.