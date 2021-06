Katram otrajam strādājošajam tuvāko gadu laikā būs jāpārkvalificējas

Latvija iedzīvotāju digitālo prasmju ziņā atpaliek no vidējiem rādītājiem citās Eiropas Savienības (ES) valstīs, un 2020.gada ES Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā Latviju ievērojami apsteidz arī kaimiņvalstis Lietuva un Igaunija.

Latvijā, saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas datiem, digitālās prasmes vismaz pamata līmenī (DESI indekss) 2019.gadā bija 43% iedzīvotāju vecuma grupā no 16 līdz 74 gadiem. Augstāki rādītāji digitālo prasmju ziņā ir jauniešiem, taču īpaši aktuāla šo prasmju uzlabošana ir cilvēkiem, kuri jau šobrīd ir nodarbināti.

Problēma saistīta ne tikai ar kopējo IT darbinieku trūkumu, bet arī to, ka dažāda veida digitālās prasmes tuvākajā nākotnē būs nepieciešamas teju jebkurā profesijā.

“Latvijā aktuāls ir ne tikai IT darbinieku trūkums, bet arī kopējā digitālā pratība, kas ir zemāka nekā vidēji Eiropā. Arī STEM jeb dabas zinātņu, inženierzinātņu, matemātikas un tehnoloģiju nozarēs darbaspēka akūti trūkst jau šobrīd. Taču ir arī virkne citu nozaru, kur pie interesantāka un labāk atalgota darba nereti tiek darba ņēmēji ar labām digitālajām prasmēm.

Ir ļoti svarīgi, lai šīs zināšanas nebūtu tikai teorētiskas, bet arī praktiskas. Pieaugušo izglītības un mūžizglītības programmās kopumā ir jādomā par to, lai tām būtu definēti un mērāmi mācīšanās rezultāti un zināšanas ir praksē viegli lietojamas. Diemžēl tieši praktisko zināšanu trūkums šobrīd ir viens no lielākajiem darba ņēmēju klupšanas akmeņiem,” stāsta uzņēmējs un IT akadēmijas FITA pasniedzējs Bergs.