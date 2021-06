Pētījums ⟩ Vairāk nekā 20% autovadītāju uz vasaras riepām pāriet tikai maijā vai jūnijā

Drošas braukšanas skolas (DBS) vadītājs Jānis Vanks norāda: “Joprojām liela daļa autovadītāju izvēlas arī vasarā turpināt braukt ar ziemas riepām, tādā veidā mēģinot ieekonomēt līdzekļus un nepirkt divus komplektus riepu – ziemai un vasarai. Šeit gan jāatceras, ka ziemas riepa no vasaras riepas atšķiras ar gumijas sastāvu un to, kā šī gumija reaģē uz temperatūras maiņu.”

Analizējot autovadītāju paradumus dažādās vecuma grupās, var secināt, ka riepu maiņu uz maiju vai pat jūniju visbiežāk atliek autovadītāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem (28% - maijā, 4% - jūnijā), savukārt vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem maijā riepas maina vien 17%, bet jūnijā – 3%. Ziemas riepas arī vasarā biežāk izvēlas autovadītāji vecumā no 18 līdz 29 gadiem (12%), kā arī no 60 līdz 74 gadiem (12%).