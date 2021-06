Rīgas slimnīcās nav arvien vairāk pacientu vakcinācijas seku dēļ

Re:Check sazinājās ar ieraksta autoru, lūdzot precizēt, par kurām uzņemšanas nodaļām ir runa. Viņš rakstiski atbildēja, ka par šādu situāciju dzirdējis no kādas savas kolēģes, kas strādā vienā no lielajām Rīgas slimnīcām. Ne kolēģes vārdu, ne slimnīcu viņš atklāt negribēja, jo baidoties par sekām, ja informāciju publiskos.

Ierakstā arī teikts, ka “cilvēki sāk mirt no [vakcīnu] sekām”. Arī par šādiem gadījumiem ziņu nav. Ja mediķim, pamatojoties uz savām profesionālajām zināšanām un pieredzi, rodas aizdomas, ka vakcinācija var būt iemesls kādiem veselības traucējumiem vai nāvei, viņa pienākums ir par to ziņot ZVA, norāda aģentūra. Līdz 30.maijam ZVA ir saņemti 13 blakusparādību ziņojumi, kuros sniegta informācija par letāliem gadījumiem, kas ir notikuši vairāku dienu (2 – 17) laikā pēc vakcinācijas. No tiem šobrīd izvērtēti 10 ziņojumi, un nav konstatēta nāves saistība ar vakcīnu. Trīs gadījumi vēl tiek vērtēti.