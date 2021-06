Latvijā pērn par 79% vairāk jaunu ārvalstu investīciju projektu

EY pētījumā dati parāda, ka 68% investoru, kuriem jau ir klātbūtne Baltijā , plāno šogad to paplašināt. Šajā ziņā Baltijas valstu starpā atšķirības ir ļoti nelielas – šādi plāni ir 69% investoru Latvijā, 71% Lietuvā un 64% Igaunijā.

Baltijā kopumā 62% investoru uzskata, ka nākotnes izaugsme investīciju piesaistē saistāma ar digitālo ekonomiku, proti, IT, telekomunikācijām un mediju nozarēm, kam seko mobilitātes nozare, kuru par nākotnes virzītāju uzskata 37% investoru, bet vēl 28% uzskata, ka investīcijas veiksmīgi tiks piesaistītas plaša patēriņa nozarēs, ieskaitot pārtikas ražošanas un lauksaimniecības jomās.

Latvijā digitālās ekonomikas nozīmi investīciju piesaistē izceļ 49% investoru, mobilitātes nozari – 38%, bet plaša patēriņa ražošanas nozares – 36%. Latvijā nedaudz augstāk kā citviet Baltijā tiek vērtēta arī enerģētikas nozare, kuru par potenciāli pievilcīgu uzskata 15% investoru, kamēr Igaunijā un Lietuvā to atzīmē vien 6%.

“Mūsu pētījums apstiprina, ka vairums investoru Baltijā jau plāno savas digitālās transformācijas programmas – to mums norādīja 56% investoru, bet vēl 17% jau to īsteno šobrīd vai ir nesen to pabeiguši.