Ministrs: Neviena no piedāvātajām koncertzāles būvniecības vietām nav ideāla

Neviena no trīs piedāvātajām novietnēm akustiskās koncertzāles būvniecības vietām nav ideāla un katrai no tām ir savi izaicinājumi, tāpēc sagaidāms, ka katrai no tām būs savi kvēli aizstāvji un pretinieki, norāda kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA), pieļaujos, ka gadījumā, ja neizdosies vienoties par vienu no piedāvātajām trim, varētu nākties atgriezties pie diskusijas par citām vietām, tajā skaitā Pasaules tirdzniecības centra ēku Elizabetes ielā 2.