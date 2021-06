Saeimas deputāts Mičerevskis par padomnieci izraudzījies aktīvisti no "Progresīvajiem"

Mičerevskis norāda, ka pēc izstāšanās no partijas “Latvijas Attīstībai” saņēmis atbalstu un palīdzību "no ļoti daudziem foršiem, dedzīgiem un godīgiem cilvēkiem" - gan no JKP, gan NA, gan JV partijām, gan no pilnīgi apolitiskiem cilvēkiem.