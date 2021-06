Kailā patiesība: kā skandalozs erotiskā servisa īpašnieks kļuva par miljardieri

Pats Radvinskis izcēlās ar īpaši agresīvas politikas piekopšanu. Izmantojot vietņu arhīva lapu “Wayback Machine”, izdevumam “Forbes” izdevās atrast 11 interneta resursus, kuri radīti laikā no deviņdesmito gadu beigām un 2000.-šo gadu sākumā, ko radīja Radvinskis un viņa kompānija “Cybertania” no Ilonoisas štata ASV.

Starp vietnēm bija arī “Password Universe”, kas 2000. gadā publicēja saiti uz vietni, kas apgalvoja, ka tā piedāvā “pedofiliem vairāk nekā 10 000 paroļu, kas ļauj piekļūt nelegālām nepilngadīgo pornogrāfijas mājaslapām”.

Citās līdzīga veida mājaslapās bija atrodamas saites uz citiem pornogrāfiska rakstura materiāliem, kas saistīti pat ar zoofiliju. ASV aktieri var filmēties pieaugušo filmās, sākot ar 18 gadu vecuma, bet zoofilija ir aizliegta lielākajā daļā štatu.

Jāpiebilst, ka pēc sarunas ar “Forbes”, serviss “Wayback Machine” no arhīva dzēsa vecās Radvinska mājaslapas.

Tomēr nav nekādu pierādījumu, ka kāda no Radvinska vietnēm būtu bijusi saistīta ar bērnu pornogrāfiju vai zoofiliju. Visticamāk, mājaslapas bija paredzētas, lai Radvinskis varētu pelnīt naudu, saņemot to par katru klikšķi uz viltus saitēm. “Internet Watch Foundation”, kas dzēš aizliegto saturu no tīkla, paziņoja, ka neviena no saitēm, kas “solīja bērnu pornogrāfiju un citas aizliegtas lietas”, nenovirzīja uz aizliegtiem materiāliem.

Tā vietā saites parasti veda uz līdzīgām vietnēm, kur tika publicētas vēl vairāk saites uz it kā bezmaksas parolēm no porno vietnēm vai citām pieaugušo satura mājaslapām. 2002. gadā, gadu pirms Ziemeļrietumu universitātes absolvēšanas, Radvinska kompānija iesūdzēja tiesā domēna vārdu reģistratoru un pakalpojumu sniedzēju “Verisign”, kas it kā nodevis Radvinska mājaslapu citam lietotājam.

Ziņojumā tiesai Radvinska kompānija paziņoja, ka sadarbojas ar tām pašām vietnēm, kas “zagušas paroles”.

“”Cybertania” ir guvusi nozīmīgu summu par katru izmantoto hipersaiti, kā arī parolēm no to īpašniekiem, kā arī gūta peļņa no vietnēm – paroļu avotiem,” paziņoja uzņēmums. Citā tiesvedībā, nu jau pret Radvinski, “Ultra Passwords” sūdzējās, ka vietne “rada maldinošu priekšstatu, ka vietne piedāvā nozagtas paroles, kas ļauj iegūt bezmaksas pornogrāfisku saturu, lai gan patiesībā tā ir vienkārša peļņas shēma”.

Tas bija ļoti zemisks, taču ienesīgs bizness – “Cybertania” tiesvedībā pret “Verisign” Radvinska kompānija atklāja, ka ienākumi no šāda veida vietnēm radīja 5000 dolāru lielus ienākumus dienā, bet gadā – 1,8 miljonu dolāru peļņu.

Pēc šī skandalozā biznesa Radvinskis faktiski bija aizgājis ēnā, ik pa laikam dodoties uz tiesas zālēm. Nepilnus 20 gadus vēlāk viņš iegādājās 75% “OnlyFans” aktīvu. Tiesa gan, 2003. un 2004. gadā “Amazon” un “Microsoft” izvirzīja apsūdzības pret Radvinski, apsūdzot vīrieti spama kampaņas veidošanā, kurā izmantots “Amazon” vārds un “Microsoft” e-pasta instrumenti. Spama kampaņā mēstuļu saņēmējiem tika piedāvāti “pabalsti no valdības” vai saites uz pornogrāfiska rakstura mājaslapām. Radvinskis visas apsūdzības noliedza un 2005. gadā tiesvedības noslēdzās ar miera izlīgumu.

Radvinskim un viņa uzņēmumiem gan tika aizliegts izmantot “Amazon” vārdu un “Microsoft” e-pasta instrumentus savā darbībā. 2005. gadā modele Šeila Lusjē iesniedza prasību pret “Cybertania” par viņas fotogrāfijas izmantošanu vienā no pieaugušo vietnēm. Kompānija paziņoja, ka tā nav vainīga. Rezultātē Lusjē un “Cybertania” noslēdza miera izlīgumu par summu, kuras apjoms nav zināms.

Arī “OnlyFans” saskārās ar problēmām saistībā ar nepilngadīgajiem. Ņemot vērā, ka vietne nepārbauda savu seksa darboņu vecumu, maija beigās BBC veikts pētījums atklāja, ka 14 gadus veca meitene bez problēmām varēja reģistrēties šajā vietnē kā aktrise, izmantojot savas vecmāmiņas pasi.

Augsta ranga policijas darbinieks BBC norādīja, ka “OnlyFans” nedara pietiekami, lai traucētu nepilngadīgo izmantošanu seksuālu materiālu veidošanā. Atbildē “OnlyFans” paziņoja, ka “pakalpojums izmanto “jaunākās tehnoloģijas”, kā arī “manuālu monitoringu”, lai nepilngadīgie nevarētu publicēt saturu šajā platformā, kā arī uzņēmums ļoti nopietni attiecas pret šo jautājumu”.