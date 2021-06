Žurnāla "Ir" izdevēja apgrozījums pērn saruka par 26,8%

Vadības ziņojumā norādīts, ka žurnālu abonēšana un pārdošana mazumtirdzniecībā veido 50% no apgrozījuma. Lielākos ieņēmumus izdevējs guva no žurnāla "Ir", kuru papildina žurnāli "Ir Nauda", "Domuzīme", kā arī "Ir" interneta žurnāls "ir.lv". Covid-19 dēļ mazumtirdzniecības apjomi pērn ievērojami saruka, taču abonentu loks saglabājās stabils. Līdz ar to žurnālu pārdošanas ieņēmumi samazinājušies par 12%.