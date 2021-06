Lietuvā cenas zemākas, taču tehniskā apskate tur nemaksā 4,50 eiro

“Parastā vieglo automašīnu tehniskā apskate Lietuvā 2019.gadā maksāja 14,5 vai 17,5 eiro atkarībā no degvielas veida un bija derīga divus gadus, ” skaidro Gabarts.

Šogad saskaņā ar asociācijas interneta vietnē publicēto informāciju apskate vieglajai pasažieru automašīnai ar benzīna dzinēju maksā 19,6 eiro, ar dīzeļdegvielas – 22,7 eiro, bet ar gāzes – 24,6 eiro. To, ka cenas šogad pieaugušas par aptuveni pieciem eiro, apstiprina arī asociācijas pārstāvis Gabarts.

Par degvielas cenām autoram ir taisnība – Eiropas Komisijas (EK) ik nedēļu apkopotā informācija Eiropas Savienības valstīs rāda, ka Latvijā degviela tiešām ir dārgāka nekā Lietuvā (taču lētāka nekā, piemēram, Igaunijā). EK jaunākais salīdzinājums arī rāda, ka Latvijā procentuāli lielāku daļu no degvielas cenas veido nodokļi un nodevas – Latvijā benzīnam 57% un dīzeļdegvielai – 53%, savukārt Lietuvā attiecīgi 55% un 50%. Latvijā šie rādītāji aptuveni atbilst ES vidējam līmenim.

Taču ieraksta autors maldina par ceļu nodokli. Lietuvā degvielas cenā tas netiek iekļauts, apstiprina Lietuvas Tehniskās apskates asociācijas pārstāvis Gabarts. Viņš norāda, ka maksu par ceļu lietošanu maksā tikai komerctransporta īpašnieki, bet ne kā daļu no degvielas cenas.

Savu skaidrojumu par to, kā veidojas cenu atšķirības, pirms trim gadiem sniegusi Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija .

Jāatgādina, ka Re:Check ne pirmo reizi raksta par maldinošiem pieņēmumiem saistībā ar izmaksām, ar kurām Baltijas valstīs jārēķinās auto īpašniekiem. Piemēram, Lietuva pagājušogad ieviesa lietotu auto pirmreizējās reģistrācijas nodokli, kura lielums atkarīgs no auto izmešiem. Latvijā ir spriests, ka tāds nepieciešams, taču pagaidām šāda nodokļa nav. Savukārt Latvijā ir ikgadējs auto ekspluatācijas nodoklis, kuru arī aprēķina atkarībā no transportlīdzekļa kaitīgo izmešu daudzuma. Eksperti norādījuši, ka tas padara auto lietošanu Latvijā dārgāku nekā Lietuvā, kā rezultātā ir auto īpašnieki, kas izvēlējušies to reģistrēt kaimiņzemē.