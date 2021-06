Tiesa: Lembergs izsekojis prokuroru un izmantojis ietekmi uz tiesībsargājošo iestāžu amatpersonām

Komentējot Lemberga piespriesto drošības līdzekli - apcietinājumu, Jansone sacīja, ka šāds drošības līdzeklis tika piemērots, jo bija pamats domāt, ka Lembergs izvairīsies no tiesas sprieduma izpildes. Tiesa, piemērojot drošības līdzekli, bija ņēmusi vērā Augstākās tiesas (AT) un Eiropas Cilvēktiesību tiesas veiktās atziņas.

"Tas ir pamats uzskatam, ka visi šie apstākļi kopumā deva tiesai iespēju domāt par to, ka Lembergam var rasties no šī soda nodoms izvairīties. Tiesai ir pamats uzskatīt, ka Lembergs var izvairīties no sprieduma izpildes gan kontekstā ar to, ka viņš apzināti nepildīs pienākumu piedalīties procesā, gan izvairīšanos no sprieduma izpildīšanas būs saistāma arī ar citiem apstākļiem," komentēja tiesnese.