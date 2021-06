Latvija lems par līdzekļu iemaksāšanu ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroja un OECD budžetā

ĀM atzīmēja, ka no 5,4 miljoniem Venecuēlas bēgļu 4,6 miljoni ir apmetušies Latīņamerikā. Galvenie galamērķi ir Kolumbija, Peru, Čīle, Ekvadora, Brazīlija, Argentīna, Panama un Meksika. Savukārt Karību valstīs galamērķis ir Dominikāna.

Lai nodrošinātu iemaksu UNHCR budžetā 10 000 eiro apmērā, kā arī, lai nodrošinātu brīvprātīgo iemaksu OECD Attīstības sadarbības komitejas Darba un budžeta programmā 24 379 eiro apmērā, tiks veikta finanšu līdzekļu pārdale no ĀM valsts budžeta programmas "Nozaru vadība un politikas plānošana" uz ĀM valsts budžeta programmu "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" 23 460 eiro apmērā, kā arī 10 919 eiro apmērā tiks nodrošināti no ĀM budžeta programmas "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" apstiprinātā 2021.gada budžeta, novirzot līdzekļus no iemaksām OECD pārpalikuma, kas veidojas pēc dalības maksas segšanas.