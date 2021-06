Sestdien no ūdenstilpēm izcelti trīs noslīkuši cilvēki

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ( VUGD ) darbinieki no ūdenstilpēm pagājušajā diennaktī izcēluši trīs noslīkušus cilvēkus, informēja VUGD.

Sestdien VUGD darbinieki izcēla pa vienam noslīkušam cilvēkam no dīķa Rēzeknes novadā, no kanāla Liepājā un no upes Pļaviņu novadā.