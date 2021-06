Ukraina uz trim dienām iekļauj Filipu Kirkorovu "melnajā sarakstā"

Svētdien, 27.jūnijā, Ukrainas Kultūras ministrija paziņoja, ka Kirkorova vārds no saraksta tomēr tikšot dzēsts. Tas tur pabija tikai trīs dienas.

"No Ukrainas Drošības dienesta tika saņemta jauna vēstule ar lūgumu atsaukt iepriekšējo vēstuli par Filipa Kirkorova iekļaušanu Ukrainas nacionālo drošību apdraudošo personu sarakstā, un līdz ar to Kultūras ministrija izslēdz Kirkorovu no šī saraksta," teikts ministrijas paziņojumā presei.