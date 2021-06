Stress ietekmē auglību. Kā rīkoties?

“Situācijas, kas izraisa stresu, tāpat kā reakcijas uz to, katram cilvēkam ir atšķirīgas un mainās. Tieši tāpēc uz vienu un to pašu faktoru viens cilvēks var reaģēt ar spēcīgu pārdzīvojumu, kamēr cits saglabā mieru. Stress var būt ne tikai negatīvs, bet arī pozitīvs, ja ir saistīts ar patīkamām pārmaiņām dzīvē,” vēsta dr. Ivanovs. Diemžēl tendences vīriešiem arī nav iepriecinošas - pētījumi parāda, ka stress darbā un citās dzīves jomās samazina spermas kvalitāti — gan spermatozoīdu formu un kustīgumu, gan to skaitu. Arī depresija, ja tā netiek ārstēta, mazina testosterona līmeni un traucē jaunu spermatozoīdu veidošanos, nemaz nerunājot par to, ka zūd libido. “Līdzīgi kā pētījumos ar neauglības ārstēšanu sievietēm, arī vīriešu slimības vēsturu analīze parāda, ka 10% no tiem, kas ārstē neauglību, dzīves laikā tika konstatēta depresija un trauksme,” atzīst Kirils Ivanovs.