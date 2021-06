Vācu jaunuzņēmumā tiks ražots Audi Sport Quattro mantinieks, kas brauks ar elektrību

Tā kā iekšdedzes dzinēji jau sāk pamazām iziet no modes, E-Legend EL1 nebūs ne piecu un pat ne četru cilindru benzīna turbomotors, bet gan trīs elektromotori ar 600 kilovatu jeb 816 zirgspēku jaudu. Viens no motoriem atradīsies uz priekšējās ass, bet divi - aizmugurē, lai ar vilkmes vektorēšanas tehniku efektīvāk varētu iegriezt pagriezienos un ātrāk no tiem izbraukt.