Visums nav nemaz tik melns, kā to mālē

Hatčinsons-Smits skaidro, ka fizikā un astronomijā šo pretrunu dēvē par Olbersa paradoksu un to var skaidrot ar telpas un laika izplešanās teoriju. Tā ir ideja, ka, ņemot vērā, ka visums izplešas ātrāk par gaismas ātrumu, gaisma no attālākām galaktikām pārvēršas par infrasarkanajiem viļņiem, mikroviļņiem un radio viļņiem, kurus cilvēka acs nevar uztvert. Tieši tāpēc ar neapbruņotu aci visums izskatās melns.

Vēl viens iemesls, kāpēc starpzvaigžņu un starpplanētu telpa izskatās melna, ir tāds, ka kosmosā valda teju pilnīgs vakuums. Debesis dienas laikā ir zilas, jo molekulas, kas veido atmosfēru, to skaitā slāpeklis un skābeklis, lielu daļu redzamās gaismas, zilos un violetos viļņus no Saules, izkliedē visos virzienos, to skaitā mūsu acu virzienā. Savukārt, ja matērijas trūkst, gaisma no sava avota virzās taisni. Ņemot vērā, ka kosmosā valda vakuums un ir ļoti maz daļiņu, nekas nestājas gaismai ceļā, to neizkliedē mūsu acīs. Tātad, ja gaisma nesasniedz mūsu acis, tad viss izskatās melns.