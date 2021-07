Rīgas domē spriedīs, kā uzlabot satiksmi Čaka ielā

Kā uzlabot velosatiksmi Čaka ielā

Starp piedāvātajām idejām ir ierosinājums ieviest luksoforus, kas ļautu velosipēdistiem uzsākt kustību nedaudz ātrāk kā automašīnām, tādējādi pasargājot tos no transportlīdzekļiem, kas veic labo pagriezienu un varētu riteņbraucējiem nogriezt ceļu. Sabiedriskā transporta pieturvietās savukārt varētu ļaut velosipēdistiem apbraukt autobusus un trolejbusus pa ietvi, tādējādi izvairoties no bīstamām situācijām, kad riteņbraucēji mēģina apsteigt pieturā stāvošo transportu pa brauktuvi, kur ir intensīva satiksmes plūsma.

Tāpat pilsētplānotāji ieteikuši fiziski norobežot velojoslas no pārējās satiksmes, piedāvājuši ierobežot braukšanas ātrumu Čaka ielā un ar īpašu krāsojumu izcelt potenciālās konflikta vietas, kur varētu sadurties velosipēdistu, autovadītāju un gājēju intereses.

Satiksmes plūsmas uzlabošanai atsevišķās vietās, iespējams, varētu ļaut automašīnām veikt labo pagriezienu no velojoslas. Pilsētplānotāji gan uzsver, ka šāds risinājums pieļaujams tikai kā izņēmums, ja satiksmes plūsmas uzlabošanai nav citu iespēju.

Izvērtējumā piedāvāti arī vairāki Latvijā neierasti risinājumi, piemēram, vietā, kur sabiedriskajam transportam no Marijas ielas nepieciešams nogriezties pa kreisi uz Elizabetes ielu, varētu izveidot īpašu posmu, kurā autobusiem un trolejbusiem būtu priekšroka, pārkārtojoties uz brauktuves kreiso pusi.

Tā kā velotransporta plūsma vasarā ir krietni intensīvāka nekā ziemā, viens no risinājumiem piedāvā satiksmi Čaka ielā organizēt atbilstoši sezonai, proti,

deviņus mēnešus gadā Čaka ielā varētu saglabāt pašreizējā dizaina velojoslas, bet ziemas periodā - no decembra līdz martam - velojoslas pārveidot par sabiedriskā transporta joslām.

Čaka iela nav sala

Pilsētplānošanas eksperti uzsver, ka Čaka iela nav sala, bet gan daļa no kopējā ielu tīkla, tādējādi jebkuras pārmaiņas Čaka ielā ietekmē satiksmi arī tuvējā apkārtnē. Velojoslu ieviešana Čaka ielā palielina risku, ka pieaugs transporta plūsma paralēlajā Barona ielā, kuras atjaunošanā veikti apjomīgi ieguldījumi, lai padarītu to draudzīgāku velosipēdistiem un gājējiem. Lai izvairītos no tā, ka Barona ielu pārpludina automašīnas, pilsētplānotāji mudina mazināt tās pievilcību, bloķējot caurbraukšanas iespēju krustojumos ar Tallinas un Matīsa ielām. Atvēlēt Barona ielu vienīgi sabiedriskajam transportam un riteņbraucējiem pilsētplānotāji neiesaka, jo tas vēl vairāk samazinātu caurlaidību Čaka un Barona ielās.