Signe Meirāne: Cilvēki pērk daudz vairāk produktu, nekā spēj apēst

Lai mainītu domāšanu ilgtspējas virzienā, mums ir jāizvēlas sezonas produkti un no tiem arī jāgatavo.

Pērkot produktus receptēm, protams, kaut kas vienmēr paliek pāri, jo tie bieži vien ir iepakoti lielākā iepakojumā, nekā vajadzīgs vienai ēdienreizei. Tāpēc es pēc tam no visiem pārpalikumiem gatavoju maltītes. Un tas nebūt nenozīmē, ka mēs vienmēr ēdam sautējumus, kuros ir samests viss iespējamais. To var darīt ļoti radoši, atklājot fantastiskas receptes un jaunas maltītes. Tas arī ir mans primārais princips izmestās pārtikas apjoma samazināšanai. Un, protams, otrs ir tas, ka cenšos nepirkt par daudz.

Mēs pērkam tikai tik, cik vajag, nevis vairāk, jo ir labāka cena. Agrāk ņēmu to, kam bija atlaides un divreiz vairāk, bet beigās es to otro pusi izmetu. Tas bija pirms gadiem septiņiem, tagad tā vairs nav.

Jā, es pavisam noteikti pievēršu uzmanību pārtikas iepakojumiem! Ļoti žēl, ka Latvijā it īpaši eco produkti tiek bagātīgi sapakoti. Skumjā realitāte ir tāda, ka iepakojumu izvēle mums ir ļoti maza. Ja es gribu eco pārslas, man ir divas izvēles iespējas, un vienas no tām ir jāņem. Šobrīd esmu Francijā, ieeju veikalā, un tur ir septiņu vai astoņu veidu eco pārslas, es varu izvēlēties, kurš iepakojums man patīk labāk un ir dabai draudzīgāks. Mūsu tirgū esam drusku tā kā ieslodzīti, jo mums nav daudz iespēju manevrēt, bet iepakojumam ir nozīme, jā, un veikalā ar to ir grūtāk.