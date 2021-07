Ja lopkautuvēm būtu stikla sienas, mēs visi būtu veģetārieši

Pavārs Edgars Sanders, kurš speciālizējies augu valsts ēdienu gatavošanā, sarunā ar TVNET atklāj, kāda bija viņa motivācija atteikties no dzīvnieku valsts produktiem, vai pēdējo gadu laikā ir manījusies Latvijas sabiedrības izpratne par vegānismu, un ar ko sākt gaļēdājam, kurš vēlas spert pirmos soļus ceļā uz augu valsts uzturu.

Pastāsti par savu pieredzi – kāda bija tava motivācija pāriet uz augu valsts uzturu? No kuriem produktiem iesākumā atteikties bija visgrūtāk?

jo vairāk es iedziļinājos pavārmākslā, jo labāk arī sāku izprast, no kurienes nāk gaļa, piens, olas, un vairāk saprast, kā tas ietekmē vidi, veselību un manu ikdienas garastāvokli.

Pāriet uz augu valsts uzturu tajā laikā bija izaicinoši, jo veikalos vēl nebija ieviesti augu valsts pieni vai saldie krējumi u. c. Tagad man ne no kā nav jāatsakās, jo mūsdienās gan gaļa, gan piens un olas ir viegli aizstājami.

Jebkuram cilvēkam vajadzētu sekot līdzi savai veselībai neatkarīgi no tā, vai esi veģetārietis vai gaļēdājs. Es uzskatu, ka nav vienas receptes, kas derētu visiem. Vienam veselība uzlabosies, ēdot gaļu, citam – tieši pretēji; vēl kāds var būt veģetārietis visu dzīvi, kamēr cits tādēļ iedzīvojas dzelzs deficītā. Man personīgi pēc ilggadējas augu valsts uztura lietošanas analīzes ir perfektas un visa kā pietiek. Cik ārstu, tik viedokļu. Es nenostāšos nevienā pusē, bet, skatoties pēc sevis, ja es jūtu, ka gaļa atņem man spēku un enerģiju, es beigšu to ēst, taču tā nav visiem.

Katram pašam ir jāpievērš uzmanība sev un jāpajautā, vai gaļa tiešām liek justies labāk, vai varbūt es to ēdu sabiedrības spiediena dēļ.

Vegāniskais ēdiens atšķiras no gaļas ēdiena ar to, ka galvenais tā sauktais sāta avots ne vienmēr ir galvenais ēdiens uz šķīvja (kā, piemēram, liellopa steiks) – tā var būt arī riekstu mērce vai salātos iejauktas pupiņas. Piemēram, ēdot kartupeļus ar salātiem un Indijas riekstu mērci, sāta sajūtu radīs tieši riekstu mērce, jo, apēdot tikai nedaudz šādas mērces, jums būs sajūta, ka esat apēduši milzīgu gaļas gabalu. Tas pats ir ar pupiņām, sēnēm un graudaugiem. Apēdiet ceptas sēnes ar rīsiem, riekstu mērci un pupiņu salātiem, un jums negribēsies ēst vairākas stundas. Taču atšķirībā no maltītes ar gaļu šī neradīs miegainību un nogurumu, – tieši otrādi, daudz enerģijas un spēka!