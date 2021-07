Rosina diskutēt par stingrākām prasībām cilvēkiem, kas nav vakcinēti pret Covid-19

Aizsardzības ministrija (AM) rosina noteikt vakcināciju kā nepieciešamu darba pienākumu veikšanai atsevišķām nozarēm, kurās ir augsts epidemioloģiskās drošības risks.

AM arī rosina:

Ekonomikas ministrija pievienojas AM priekšlikumam un rosina paredzēt valsts apmaksātu vienu papildu brīvdienu nodarbinātajiem pēc vakcinācijas pilna cikla pabeigšanas. Šis pasākums valsts budžetam izmaksātu no 18 miljoniem eiro līdz 28 miljoniem eiro, atkarībā no nodarbināto skaita, kas pieprasa atbalstu.