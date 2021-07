Andrejs Tjukavkins: Ja tev ir, ko teikt, tam ir lielāka nozīme nekā teikt, ka tas nenostrādās

“Pārsvarā viss, ko redzam video, ir radīts Latvijā. Sākoties Covid-19 strādājām no mājām. Viena daļa no aģentūras darbiniekiem strādāja pie tā, ko mēs vēlamies pateikt, savukārt otra domāja par to, kā to salikt perfekti kopā. Meksika tajā pašā laikā uzturēja komunikāciju ar klientu, kā arī strādāja pie teksta spāņu valodā, kā visu pasniegt medijiem. Mēs visi visu laiku bijām piesaistīti projektam,” tā par kampaņas tapšanas laiku stāsta Andrejs.