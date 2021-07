"Atbildīgā šofera" spēle: bezalkoholiskais alus garšo un izskatās tāpat kā alkoholiskais alus

Viņu priekšā ir četras alus glāzes un tikai vienā no tām ir bezalkoholiskais alus, kas no šova ļaus doties mājās ar auto. Kuram no spēles dalībniekiem paveiksies izvēlēties pareizo glāzi, iegūt visvairāk spēles punktu un vienlaikus tiesības bez lieka riska, pilnīgi legāli sēsties pie transportlīdzekļa stūres, skaties jaunākajā Atbildīgā šofera spēles epizodē.