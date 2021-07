Igaunijai vēl tālu līdz "Ziemeļvalstu klubiņam"

"Paaugstināts pašvērtējums ir viena no pavisam nedaudzajām lietām, kuras igauņiem netrūkst," raidorganizācijas vietnē publicētā viedokļrakstā pauž Kīslers. "Mums glaimo teju nepārtrauktās runas, ka Igaunija kuru katru brīdi kļūs par daļu no Ziemeļvalstīm. Un ka mūsu ziemeļu kaimiņi tajā ir tikpat ieinteresēti, cik mēs paši.

"Ja to skaits Lietuvā pieaugs līdz desmitiem tūkstošiem, mums nebūs citas izvēles, kā vien daļu izmitināt pie sevis. Nebūs laika gudrām runām un izteikumiem, ka bēgļiem jāiet atpakaļ, no kurienes nākuši. Lietuvas atstāšana likteņa varā būtu ne vien "auksta duša", kādu paši saņēmām no Somijas un Zviedrijas; tas būtu kā nolikt aisbergu Baltijas valstu pašā viducī. Un to mums vajag kā caurumu galvā," rezumē Kīslers.