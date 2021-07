Cik lielu naudu Krievijai izmaksā nebeidzamais atbalsts Baltkrievijai?

Šajā gadījumā jārunā par to, ka Baltkrievijā nonāk produkti no Eiropas Savienības, kas Krievijā ir aizliegti sankciju dēļ. Tomēr Baltkrievijā šie produkti tiek pārmarķēti un tiek izmainīti dokumenti tā, lai šie produkti skaitītos kā “Baltkrievijas produkti” un attiecīgi tos varētu ievest Krievijā, un par tiem nebūtu jāmaksā akcīzes nodokļi.

Viena no populārākajām shēmām, par ko var lasīt ziņās – noslēpt cigaretes citu preču kravas mašīnās,” saka Kondratjevs. Kopumā no 2011. līdz 2020. gadam Krievija nelegālās tabakas produkcijas ievešanas no Baltkrievijas dēļ zaudējusi 2,6 miljardus dolāru. Savukārt no 2014. līdz 2020. gadam Baltkrievijā pārmarķētie Eiropas Savienības “sankciju produkti” radījuši Krievijai 4,2 miljardus dolāru lielus zaudējumus.