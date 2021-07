Lopkopji: Dunduri, odi un knišļi šovasar ir liels izaicinājums lauksaimniekiem

Viņš arī minēja, ka Latvijas zirgaudzētavās patlaban ir aptuveni 10 000 zirgu, un, tā kā kopējais dzīvnieku skaits ir salīdzinoši neliels, to īpašnieki par katru no zirgiem rūpējas jo īpaši. Pēc viņa sacītā, tie kaitēkļi, kas nelabvēlīgi var ietekmēt, piemēram, govis vai gaļas liellopus, zirgus tik būtiski neskar, savukārt, gadījumos, kad ganībās vērojams kaitēkļu pieaugums, dzīvniekiem iespējams uzklāt īpašas segas vai tos apstrādāt ar pretinsektu līdzekļiem.

Gaļas liellopu audzētāju biedrības valdes priekšsēdētājs Raimonds Jakovickis norādīja, ka kopumā šis gads būtiski neatšķiras no iepriekšējiem - gaļas liellopu ganāmpulki vasaras periodā atrodas ganībās, līdz ar to ir pakļauti riskiem, kas saistās ar karstuma ietekmi un dažādu asinssūcēju uzbrukumiem.

Viņš skaidroja, ka jūlija beigas ir dunduru laiks un gaļas liellopi ganās pļāvās, kur lopiem ir iespēja patverties no dunduriem krūmu puduros vai meža ielokos. "Dažkārt ganāmpulks uzturas atklātās ganībās, tas ir atkarīgs no reģiona, laika apstākļiem," sacīja Jakovickis, piebilstot, ka saimnieki liellopus apstrādā ar pretinsektu līdzekļiem, kuri plašā klāstā ir pieejami veterinārajās aptiekās.

Lai gan dunduri un odi lopiem pārsvarā traucē baroties, tad vairāk gan būtu jāuzmanās tieši no knišļiem, jo to kodumi dzīvniekam var izraisīt sāpes un iekaisumu, no kā var pat iestāties anafilaktiskais šoks. "Tāpēc ikvienam saimniekam ir rūpīgi jāseko līdzi saviem ganāmpulkiem un to labsajūtai," uzsvēra valdes priekšsēdētāja vietniece.