Man ir sajūta, ka esmu vinnējusi loterijā! Riga TechGirls pieredzes stāsts

Sākumā man likās, ka mācības būs savādākas. Šķita, ka padziļināti mācīs katru programmēšanas veidu. Taču viss bija daudz labāk, nekā es būtu varējusi iedomāties. Manā galvā IT tiešām saistījās ar vīriešiem, kuri sēž kaut kur vieni paši tumšā istabā un raksta kodu. Šajās nodarbībās es sapratu – stop, nē! – tas galīgi neatbilst patiesībai. Turklāt IT ir jebkas, kur tiek izmantots dators, elektroniska ierīce, un ar to var nodarboties arī sievietes.

Esmu pārliecināta, ka vismaz 95% gadījumu daudzi neizprot jēdzienu tehnoloģijas. Aizejiet kaut vai tikai uz pāris lekcijām, lai saprastu, kas tas īsti ir! Es garantēju, ka atradīsies noteikti kaut kas, kāds elementiņš, kas ieinteresēs. Viena no interesantākajām lekcijām par tehnoloģijām, piemēram, bija no Latvijas Valsts mežiem. Parastam cilvēkam, dzirdot pieminam Latvijas Valsts mežus, šķiet - tur taču tikai koki, kādas vēl tur tehnoloģijas!? Bet ir! Ja neiesiet uz šādām lekcijām, jūs nesapratīsiet, kas to visu kustina, kas tam visam sēž apakšā.

Bet vispār man vienmēr pašai par sevi ir bijis iespaids, ka es nekur neesmu speciāliste... Jā, es zinu bišķīt no šī, bišķīt no tā, bet es neesmu nekur speciāliste. Kad radiem stāstīju, ka noliku tādu eksāmenu un tādu eksāmenu, viņi visi man teica: “Nu protams, ka tu to izdarīji! Mums nebija nekādu šaubu, ka tu to izdarīsi! Mēs zinājām, ka tu to izdarīsi!” Es domāju - nu kā jūs zinājāt, ja man pašai šķita, ka es to nekad neizdarīšu... Un arī tagad no kolēģiem jūtu, ka esmu tas cilvēks, kas uzņemas vadību, eju pa priekšu, runāju ar klientu, izprotu līdz pašiem sīkumiem klienta biznesa vajadzības, lai varam tās pārvērst tehniskās darbībās. Un kolēģi man bieži jautā – nu kā tu to visu tā fiksi māki? Un man ir tā reakcija – vai tad visi nemāk? Vai tad man ir kaut kas savādāks nekā jums? Laikam jau tad ir... Man ir vēl grūti tam noticēt. Bet man sāk likties, ka mana loģika ir mana specialitāte.