Brīvdienas Lietuvā: idejas, kur atpūsties kopā ar bērniem

Ja bērniem vai pieaugušajiem nav bail no augstuma, viens no populārākajiem apskates objektiem kūrortā, kuru nepieciešams apmeklēt ikvienam kūrorta viesim, ir Birštonas skatu tornis. Šis ir augstākais skatu tornis Lietuvā un no tā paveras elpu aizraujošs skats uz Nemunas upi un tās apkārtni. Kopējais torņa augstums ir 55 metri, taču skatu platforma atrodas 45 metru augstumā.

FOTO: Shutterstock

Savukārt, ja vēlaties piedzīvot elpu aizraujošu piedzīvojumu, iesakām doties lidojumā ar gaisa balonu. Sagatavošanās lidojumam ilgst aptuveni 10–20 minūtes, taču pats lidojums ilgst aptuveni 1–1,5 stundu. Lidojumam ar karstā gaisa balonu nav nepieciešams speciāls apģērbs, bet jāņem vērā, ka debesīs būs vēsāk nekā uz zemes, tādēļ noderēs ērts, sportisks tērps ar garām piedurknēm. Lidojuma laikā vienīgais, kas apmeklētājiem ir jādara – jābauda lidojums! Vairāk par apskates objektiem Birštonā uzzini: https://www.visitbirstonas.lt/lv/

Druskininki

Druskininki ir viens no populārākajiem spa mīļotāju galamērķiem Lietuvā. Tā ir vistālāk uz dienvidiem esošā Lietuvas pilsēta, netālu no Polijas un Baltkrievijas robežas. Druskininkus ieskauj meži un cauri tai tek Nemunas upe, pa kuru var doties izbraucienā ar kuģīti, tāpat pilsēta var lepoties ar saviem sāļajiem avotiem. Šeit tiek piedāvātas vairāk nekā 100 dažādas procedūras gan pieaugušajiem, gan bērniem, turklāt tās visas tiek veiktas, izmantojot tikai dabīgu ārstniecisko minerālūdeni un dūņas.

FOTO: Druskos Studija

Radošiem bērniem noteikti patiks apmeklēt sāls studiju (Druskos Studija), kurā tiek organizētas dažādas darbnīcas kopā ar tēlnieku. Radošajās darbnīcās apmeklētājiem ir iespēja veidot skulptūras no sāļiem un pēc tam tās cept/apdedzināt. Apmeklētāji var aplūkot arī daudzveidīgo sāļu kolekciju no visas pasaules, kurā ietilpst arī unikāls sāls no vietējā Skaistuma avota turpat Druskininkos. Studijā ir iespējams arī redzēt tēlnieces Tauras Česnulevičus darbu izstādi – tajā ietilpst ar roku darināts elektroauto.

Tiem, kas vēlas iepazīt autentisko kūrorta apkārtni, iesakām izmantot “Sūrūs Vejai” izglītojošās programmas un ekskursijas, kuras tiek organizētas sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Šīs aktivitātes mērķis ir radīt papildu iespējas vietējiem lauksaimniekiem, amatniekiem, māksliniekiem un lauku kopienām sniegt pakalpojumus, pārdot savu produkciju un popularizēt vietējo kultūru un amatniecību tūristu vidū.

Šakotis muzejs FOTO: https://druskininkai.lt/

Saldumu mīļotājiem noteikti patiks arī Šakotis muzeja (Šakočiai muziejus) apmeklējums. Ceptuve “Romnesa” ir vienīgā vieta Lietuvā, kur katrs pats var pagatavot un nogaršot lietuviešu tradicionālo kūku Šakotis, kas tiešā tulkojumā nozīmē zarainā jeb koka kūka. Apmeklētāji gatavošanas procesā izmantos vietējos produktus un kūku ceps īstā krāsnī ar “dzīvo” liesmu. Rezultāts vienmēr būs gards, jo kūku cepsiet paši, bet nepieciešamības gadījumā ceptuves maiznieki labprāt palīdzēs.

Vasara nav iedomājama bez saldējuma, tāpēc Druskininki aicina nogaršot ko neparastu – nātru saldējumu! 2019. gadā Lietuvas nacionālā tūrisma veicināšanas aģentūra izveidoja īpašu saldējumu karti ar neparastām un vēl neredzētām garšām Lietuvā, sākot ar peoniju ziedlapiņām un beidzot ar žāvētu makreli. Druskininkos par neparastāko garšu atzina nātru saldējumu, kas tiek gatavots un pārdots restorānā “Velvetti”.

Ziemas sporta cienītājiem noteikti patiks Sniega arēnas (Snow Arena) apmeklējums. Sniega arēna Druskininkos ir vienīgais ziemas sportu komplekss Baltijas valstīs, kas darbojas visu cauru gadu. 8 hektāru platībā ir trīs trases gan amatieru, gan profesionāļu vajadzībām. Arēnai ir aprīkojums, kas atbilst visām drošības prasībām, lifti tiek pastāvīgi uzturēti un pārbaudīti, un pie kompleksa dežurē pirmās palīdzības ārsts. Apmeklētāju ērtībai kompleksā ir ģērbtuves ar dušām un 1000 skapīšiem personiskajām mantām.

UNO piedzīvojumu parks (UNO nuotykiu parkas) ir piemērota aktivitāte ikviena vecuma apmeklētājam. Piedzīvojumu parkā ir 6 dažādas trases, kuras atšķiras pēc grūtības pakāpes, sākot ar “Zaļo taku”, kas ir vieglākā, līdz “Melnajai trasei”, kura ir fiziski izaicinošāka. Bērniem ir pieejamas 4 dažādas trases, kur viņus pastāvīgi uzrauga instruktori. Piedzīvojumu parks piedāvā arī 4 dažādus lidojumus pāri Nemunas upei, kuru laikā var sasniegt 55 km/h ātrumu. Adrenalīnu iespējams iegūt arī brīvā kritiena lēcienā no 21 metra augstuma. Vairāk par apskates objektiem Druskininkos uzzini: https://druskininkai.lt/en/

Neringa

Neringa ir pilsēta Lietuvas Rietumdaļā, netālu no Klaipēdas. Faktiski tā nelīdzinās "īstai" pilsētai, jo apvieno vairākus 50 kilometru garumā izkaisītus ciemus Kuršu kāpās. Šogad Neringa ir Lietuvas kultūras galvaspilsēta, piedāvājot pasākumu programmu ar vairāk nekā 100 pasākumiem un solot ar kultūras saturu piepildītu gadu.

Nīda, Lietuva. FOTO: Michele Ursi/Shutterstock

Šogad Nidā tika atvērts jauns dzintara muzejs. Mizgiris muzejs mākslinieciskā un interaktīvā veidā, izmantojot zinātniskus pierādījumus, iepazīstinās ar dzintara smalkākajām niansēm. Virtuālais stāstījums atklās dzintara vēsturi, tā formas, krāsas, apstrādes metodes un dzintara pielietojumu. Muzejā izstādīti dzintari ne tikai no Baltijas, bet arī no daudzām citām pasaules valstīm. Lielākais no tiem ir 3 kilogramus smags, toties citos var redzēt gliemežvāku un kukaiņu nospiedumus.

Raganu kalns FOTO: https://visitbaltics.net/

Raganu kalns ir unikāls koka skulptūru muzejs, kur velni, raganas un citi folkloras tēli rada mistisku noskaņu. Lielākā daļa skulptūru izvietotas ap Fīras ieleju. Kopš 19. gadsimta beigām šī ieleja, kas ir kā dabisks meža amfiteātris, kurš radies parabolisko kāpu ietekmē, un Ievas pakalns apmeklētāju pūļus piesaista Vasaras saulgriežu laikā, kad šeit tiek baudīta mistiskā atmosfēra.

1979. gadā no visas Lietuvas sapulcējās skulptūru autori, kokgriezēji un kalēji, kuri iedvesmojās no ainavas mistiskās gaisotnes un apkārt esošajām simtgadīgajām priedēm un eglēm. Šī iedvesma deva stimulu iemiesot pasaku un leģendu varoņus koku skulptūrās. Pirmās radošās darbnīcas laikā mākslinieki izgatavoja 25 skulptūras un veltīja to Starptautiskajam bērnu gadam (1979. gads), savukārt 50 kokgriezēji un kalēji nākamo trīs gadu laikā radīja vēl 71 skulptūru.

Raganu kalna parks tiek regulāri paplašināts un atjaunināts – 1988. gadā tika izveidotas 12 jaunas skulptūras, bet 1999. gadā tika sākta skulptūru restaurācija. 2002. gadā daļa no skulptūrām, kas mitrā klimata ietekmē vairs nebija restaurējamas, tika aizstātas ar jaunām, un ik gadu notiek kokgriezēju simpozijs, kas piedāvā iespēju atjaunot visvairāk bojātās skulptūras. Šobrīd koka skulptūras “Raganu kalnā” ir viens no visapmeklētākajiem tūrisma objektiem Neringā. Vairāk par apskates objektiem Neringā uzzini: https://visitneringa.com/en/

Palanga

Palanga, kas atrodas tikai dažus desmitus kilometru no Latvijas robežas, ir lieliska vieta, kur pavadīt nedēļas nogali. Caur pilsētu plūst Rāžes upe, pār kuru uzbūvēti 10 tilti un tiltiņi, bet pilsētas rietumu daļu apskalo Baltijas jūra ar brīnišķīgu pludmali, kas ir kā radīta atpūtai.

FOTO: Shutterstock

Viens no uzmanību piesaistošākajiem parkiem būs lietuviešu pasaku parks, kas apmeklētājus piesaista ne tikai ar ļoti mājīgu vidi, rotaļīgām skulptūrām, bet arī ar netradicionāliem risinājumiem. Katru no skulptūrām var ne tikai apbrīnot, bet arī izmēģināt – kāpt, atsevišķās skulptūrās arī šūpoties. Katra skulptūra ir aprīkota ar informatīvu galdu, kur var ne tikai izlasīt pasaku, bet arī, noklikšķinot uz īpašās pogas, to noklausīties. Bērnus interesējošie stāsti tiek stāstīti lietuviešu un angļu valodā.

Ilūziju namā “Eureka” (Iliuziju namas "Eureka") ikviens apmeklētājs varēs veikt dažādus uzdevumus, izmēģināt dažādas spēles saistībā ar ilūzijām un savām ķermeņa sajūtām, piemēram, stāvot uz naglām. Šis

nams ir veidots tā, lai ikviens varētu uztaisīt jautras fotogrāfijas un izklaidējošā veidā mācīties par fiziku, ķīmiju un bioloģiju.

Dodoties brīvdienās ar bērniem, noteikti iesakām apmeklēt Palangas vasaras parku – atpūtas un izklaides vietu, kas piedāvā pilnu pakalpojumu klāstu. Ikviens bērns šajā parkā atradīs sev vispiemērotāko aktivitāti – mini golfs, velosipēdi, velomobiļi, batuti un citas aktivitātes. Šeit ir arī sintētiskā slidotava 200 kvadrātmetru platībā, kas ļaus izbaudīt ziemas priekus pat karstākajās vasaras dienās. Vairāk par apskates objektiem Palangā uzzini: https://www.palangatic.lt/en/

Ignalina

Ignalina ir neliela kūrorta pilsētiņa, kura atrodas Utenas apriņķī Lietuvas austrumu daļā. Ignalinas pašvaldībā atrodas lielākā Aukštaitijas nacionālā parka daļa, kas ir senākais nacionālais parks Lietuvā. Pilsētā un tās tuvumā ir ap 200 ezeru, kurus savā starpā savieno nelielas upes, bet visapkārt ir meži – tas padara Ignalinu par ļoti pievilcīgu mērķi visiem ūdens un velosipēdu tūrisma, haikinga un vienkāršas nesteidzīgas dabas baudīšanas cienītājiem.

Ignalina FOTO: Karolis Kavolelis/Shutterstock

Ignalinā atrodas vienīgais biškopības muzejs Lietuvā, kurš aicina iepazīt bites un biškopības noslēpumus. Muzejā interaktīvā veidā ir parādīta biškopja ikdiena, viņa darbarīki un darbnīca, kā arī bišu stropa iekšpuse. Apmeklētāji iepazīst Lietuvas biškopības vēsturi un to, kā bites tiek pasargātas no lāčiem, kas kādreiz bija ierasti iemītnieki Lietuvas mežos. Senajā kūtī notiek vietējo mākslinieku izstādes, bijušajā fermā tiek izstādīti biškopju un galdnieku darbi, viņu darbarīki un izlietotās medus kāres ar šūnām. Taču pēc ekskursijas ikvienam ir iespēja degustēt medu, kā arī doties uz netālu esošo ūdenskritumu.

Biškopības muzejs FOTO: https://www.ignalina.info/

Putnu mīļotājiem noteikti patiks Putnu ciemats (Paukščiu), kuru apmeklējot ikviens aizbrauks daudz zinošāks par putniem nekā atbraucot. Putnu ciematā ikviens var piedalīties izglītojošajās programmās un iepazīties ar fermu un tās iemītniekiem. Tajā dzīvo daudz dažādu putnu, arī tādi, kurus nekad nebūsiet redzējuši vai dzirdējuši. Šeit dzīvo ne tikai vietējie, bet arī putni no ārzemēm, tai skaitā Āfrikas. Savukārt apmeklētāji, kuri piedalīsies izglītojošajās programmās, varēs nogaršot eksotisko putnu olas, kuras būs ceptas lielā brīvdabas pannā, kā arī nodegustēt dažādas zāļu tējas.

Ja vēlaties baudīt ko neparastu, tad viesnīca “Tiki” un tās sniegtie pakalpojumi būs tieši laikā. Viesnīca atrodas Lūšiai ezera krastā un viens no uzmanību piesaistošajiem objektiem viesnīcā ir galvenā zāle, kas iekārtota polinēziešu stilā un no kuras paveras panorāmas skats uz ezeru. Viesnīca papildus organizē arī tūrisma pakalpojumus – “Tiki tours” piedāvā izklaidi Aukštaitijas nacionālajā parkā, piemēram, braucienus ar kajakiem naktī, laivošanu ar SUP dēļiem un jogas nodarbības. Ar “Tiki tours” starpniecību iespējams noorganizēt guļvietas nacionālajā parkā, izmantojot speciāli paredzētās teltis gulēšanai kokos.

Savukārt kempings “Virekšta”, kas atrodas vecajā Daugeliškis ciemā, netālu no Virekštas ezera un Ažušile ainavu rezervāta, piedāvā nakšņot nelielās mājiņās, no kurām paveras skats uz apkārtējo vidi. Vairāk par apskates objektiem Ignalinā uzzini: https://www.ignalina.info/en/

Traķi

Traķi piesaista ar savu unikālo, ezeriem bagāto ainavu un viduslaikos būvēto, pagājušajā gadsimtā no gruvešiem piecelto piļu kompleksu. Vectraķu, Traķu pussalas un salas pils ir kūrorta teritorijas vizītkarte, kas atspoguļo ne tikai materiālo (arhitektūras), bet arī garīgo Lietuvas tautas mantojumu.

FOTO: https://exploretrakaivilnius.lt/

Bērniem noteikti patiks alpaku fermas apmeklējums. Šeit varēsiet iepazīt, tuvumā aplūkot un samīļot daudzās un dažādās alpakas. Alpakas ir apģērbušas un barojušas Dienvidamerikas iedzīvotājus tūkstošiem gadu, un tagad viņu labās īpašības izmanto arī lietuvieši. Alpaku fermas saimnieki un selekcionāri labprāt parādīs un iepazīstinās apmeklētājus ar saviem dzīvniekiem, kā arī izrādīs no alpaku vilnas gatavotos izstrādājumus. Lai apmeklētu alpaku fermu, nepieciešams iepriekš pieteikties.

Uz vienas no Galve ezera salām, netālu no savienojuma ar Luca ezeru, atrodas Traķu pils, kas tika celta 14.–15. gadsimtā, kur Lietuvas lielhercogi uzņēma ārzemju viešņas. Šobrīd tā ir restaurēta, un ikviens apmeklētājs var apskatīt pili, sargtorņus, aizsargmūrus, Dominikāņu klostera būves un kapelu. Kopš 1999. gada šeit notiek arī viduslaiku svinības.

“Clear Kayaks” piedāvā doties izbraucienos ar kajakiem pa Galve ezeru. Šis ezers ir viens no dziļākajiem Lietuvā un viens no lielākajiem, gleznainākajiem Traķu reģionā. Tā ūdens ir tik dzidrs, ka brauciena laikā būs iespējams redzēt visu, kas atrodas zem ūdens – zivis, akmeņus, vēžus un vēl daudz ko citu. Lai zemūdens pasaules aplūkošana būtu drošāka, tiek piedāvāti caurspīdīgi kajaki, caur kuru apakšu būs iespējams vērot zemūdens pasauli. Vairāk par apskates objektiem Traķos uzzini: https://www.trakai-visit.lt/lv/

Zarasi

Zarasi ir kūrorta teritorija Latvijas pierobežā, aptuveni 30 kilometrus no Daugavpils. Tā ir septiņu ezeru pilsēta un viens no populārākajiem tās apskates objektiem ir Panorāmas rats jeb skatu laipa, kas ir 17 metrus augsta. Plašajā Zarasu rajona sniegto tūrisma pakalpojumu klāstā ikviens atradīs sev tīkamu nodarbi, jo šeit tiek piedāvātas izklaides ne tikai ģimenēm, kam patīk miers un klusums, bet arī jauniešiem, kas alkst pēc azarta.

Zarasu ezera vejkbordinga parks "Z-Spot" FOTO: https://www.visitzarasai.lt/

Ūdens izklaides komplekss “Wake Inn un Water Inn” būs tieši laikā ģimenēm, kurām patīk aktīva atpūta uz ūdens. Parks atrodas uz Zarasai ezera Lielās salas. “Wake Inn” daļā ikviens var izmēģināt veikbordingu, jo parka izkārtojums ļauj izvēlēties dažādas veika trases, lai to varētu izbaudīt gan iesācēji, gan personas ar iepriekšēju pieredzi. Šajā parkā veikborda entuziasti var izmēģināt gan slēpošanas, gan akrobātikas, gan lēkšanas elementus. Savukārt parka otra puse – “Water Inn”, piedāvā piepūšamās ūdens atrakcijas – celiņus, šķēršļus un batutus. Atpūšoties šajā kompleksā, ikviens varēs baudīt arī mierīgu atpūtu pludmalē un kafejnīcā.

FOTO: https://www.visitzarasai.lt/

Aktīvās atpūtas cienītājus gaida arī sporta un veselības parks pie kempinga “Zarasai”. Šajā parkā ir vairākas trošu trases starp kokiem ar dažādiem sarežģītības līmeņiem – ir trases gan bērniem, gan pieaugušajiem, kā arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Parks piedāvā izbaudīt arī trošu lidojumu virs ūdens uz vienu no Zarasai ezera salām.

Savukārt mierīgākas atpūtas cienītājiem tiek piedāvāts apmeklēt Salakas izziņas taku. Šī taka 5 kilometru garumā iepazīstina ar vēsturisko Salakas pilsētu un tās apkārtni. Tā gar Luodis ezera krastu aizvedīs līdz skatu tornim, no kura būs iespējams vērot ainavu un dažādos meža un ūdens putnus. Pastaigas laikā varēs redzēt vairākus informatīvos stendus, kuros ir aprakstīta Salakas pilsētas un Luodis ezera vēsture, informācija par meža ekosistēmu un šeit dzīvojošo dzīvnieku un putnu daudzveidību. Dodoties pa taku, nevarēs palaist garām Grautes reģionālā parka informācijas centru, kurā atrodas Jūras muzejs un ekspozīcija par šī novada vēsturi un dabu. Vairāk par apskates objektiem Zarasos uzzini: https://www.visitzarasai.lt/lv

Kauņas rajons

Kauņas rajons, kuru veido trīs mazas pilsētas pie Nemunas upes – Kačergine, Kulautuva un Zapyškis, jau starpkaru laikā bija slavens ar senatnīgo dabas skaistumu un veselības resursu ārstniecisko spēku. Šodien tā ir klusuma un mājīguma oāze, kas aicina aizbēgt no pilsētas kņadas un veltīt laiku atpūtai.

Viena no populārākājām izklaidēm Kauņas teritorijā ir došanās izbraukumā ar mūsdienīgu un ērtu kuģi “Zapyškis”. Uz kuģa var klausīties dažādus stāstus un vēstures faktus par mazpilsētām, kas atrodas Nemunas upes krastā, kā arī baudīt skaisto ainavu.

FOTO: Shutterstock

Braukšana ar velosipēdu ir labs veids, kā apskatīt gan pilsētu, gan tās apkārtni. Kauņas rajons ir ļoti piemērots riteņbraukšanai. Ir izveidoti dažādi gleznaini maršruti, lai varētu izbaudīt Kauņas apkārtni: Šilelis ciems – Kulautuva, garākam braucienam paredzēts maršruts no Kauņas – Marvele – Kačergine – Zapyškis un ir pieejams nelielais Jadagoniai ekoloģiskais maršruts.

Ja vēlas doties uz Nemunas upes otru krastu, ir prāmis “Nevežis”, kas pārvedīs pāri upei. Upes otrā krastā būs iespējams apmeklēt Zapyškis un Kačergine ciemu un Pypliai pilskalnu. Ja jums nav velosipēdu – varat pārvietoties tikai ar kājām un prāmi, apmeklējot atjaunoto veco Zapyškis Svētā Jāņa baptistu baznīcu.