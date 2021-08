Ja gribi kaut ko mainīt, visi ceļi ir vaļā! Riga TechGirls pieredzes stāsts

Tauvas visu laiku ir skarbos apstākļos, kur tās plosa sālsūdens un kaltē saule un vējš, spēki, kas uz tām darbojas kuģim esot pie piestātnes ir ļoti lieli. Tāpēc aprīkojumam ir konkrēts stundu skaits, cik ilgi to drīkst izmantot. Ja neseko līdzi aprīkojuma tehniskajam stāvoklim un pārtērē atļautās izmantošana stundas, tauvas plīst. Šādas situācijas var radīt smagus negadījumus uz kuģa, pat letālus. Ir vajadzīga sistēma, kā uzraudzīt, cik ilgi tauvas jau tiek izmantotas, lai varētu plānot to nomaiņu. Manas komandas izveidotā lietotne palīdz to darīt.

Patiesībā viss sākās ar jūrniecību – es gāju jūrā kā kuģa virsniece. Vēlāk, kad nodibināju ģimeni, nolēmu strādāt krastā. Tā es pamazām nonācu personālvadībā. Nav tā, ka es esmu mainījusi karjeru – es neesmu no tām sievietēm, kas Riga TechGirls kopienā un Iepazīsti tehnoloģijas kursos meklēja jaunu darbu. Nebūt ne. Es meklēju atbalstu savam projektam. Es studēju Latvijas Jūras akadēmijā un maģistra darba ietvaros veidoju tauvošanās rīku. Es meklēju programmētāju vai kādu citu no IT nozares, jo iepriekš man vairāk ir bijis kontakts ar jūrniekiem nevis datorspeciālistiem. Līdz ar to es Riga TechGirls nonācu ar vēlmi iemācīties vairāk par IT, lai veidotu savu mobilo lietotni, vai atrastu palīdzību tās izstrādē. Tas viss sakrita ar laiku, kad bija jādzimst manam bērniņam – biju bērna kopšanas atvaļinājumā, bija vairāk brīva laika, tāpēc pieteicos programmā Iepazīsti tehnoloģijas. Es vienkārši baudīju lekcijas, uzzināju daudz ko jaunu par uzņēmumiem, par kuriem iepriekš nemaz nebiju dzirdējusi.