BMW iX3: lielisks elektroauto, kas brauc kā īsts BMW

Jautājums, vai to vispār vajag, jo vairums elektromobiļu ikdienā mierīgi iztiek ar vienu motoru.

FOTO: Ekrānuzņēmums no TV Auto ziņām

Normunds Avotiņš: "Salīdzinot ar BMW i3 vai i8, iX3 salonā šķiet pat aizdomīgi normāls. Ja nebūtu zilas starta pogas, mēs nemaz nenojaustu, ka braucam ar elektrisku automašīnu. Šim ir tikai divas komplektācijas, kuras abas ir labas - Charged un Charged Plus. Ādas salons, dubultie stikli, head up displejs utt."

Ieraugot to visu, rodas aizdomas, ka iX3 varētu būt stipri dārgs. Tā arī ir - TV Auto ziņu izmēģinātais auto maksā nemaksā maz. Tā cena ir 77 000 eiro.

No otras puses - ja elektriska Škoda var maksāt 62 000, kāpēc elektrisks bembis nevarētu maksāt vēl 15 000 vairāk? Sevišķi, ja tas tik tīkami brauc.

Nu, varbūt mīkstāku gaitu. Pneimopiekares X3 nav, bet elektromobiļa atsperes, kam jātur ne tikai pati mašīna, bet arī 80 kWh baterija, piekopj cietu spēli. Bet cik tālu ar to var aizbraukt? BMW saka, ka 460 kilometrus, bet iX3 vēsta citādi.

Tā vadās arī pēc navigācijas sistēmas. Mašīna zina, ka riposim lejā no kalna, piepaceļ līmeni, un mēs dabūjam kādu vatiņu atpakaļ. Vislabākais režīms ir High. Tur ir visaugstākā reģenerācijas pakāpe, kad ar mašīnu var braukt kā ar Nissan Leaf - izmantojot tikai vienu pedāli. Bremzēt nevajag.

Teikšu, kā ir, - no visiem elektriskajiem SUV, ar ko gadījies braukt pēdējā laikā, BMW iX3 man patika visvairāk. Laikam jau tāpēc, ka tam nav nekāda elektromobiļu glamūra. Tas ir gluži parasts automobilis, tikai elektrisks. Tas ceļ automašīnas vērtību ikdienas lietošanā. Ar to nevar plātīties jūtūbā, parametri nav tādi kā elektromobiļiem ar diviem vai trīs motoriem, bet būsim godīgi - to visu vajag 1% elektromobiļu lietotāju. 99% grib braukt ar vienkāršu foršu un kvalitatīvu automašīnu. Un šis auto tāds patiešām ir.