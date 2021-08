Taliban: vēlamies "tuvāko dienu laikā" pārņemt varu valstī

Kā ziņots, sestdien talibi ieņēma lielāko pilsētu Afganistānas ziemeļos, Balhas provinces galvaspilsētu Mazārešarīfu, bet svētdienas rītā viņi bez kaujām pārņēma savā kontrolē Nangarhāras provinces galvaspilsētu Džalālābādu Afganistānas austrumos netālu no svarīga robežpunkta pie Pakistānas robežas, līdz ar to no bloķējot Kabulu arī no austrumiem. Saņemtas zinas, ka svētdien talibu rokās nonākusi arī Hosta, tāda paša nosaukuma provinces galvaspilsēta.