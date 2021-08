LU zinātnieki dodas ekspedīcijā uz Svalbāras arhipelāgu

Ekspedīcijā tiks atkārtoti pētīta arī Valdemarbrēena termiskā struktūra un tās izmaiņas. Klimatam kļūstot siltākam, šādi ieleju ledāji potenciāli kļūst “aukstāki”. To akumulācijas zona un tajā esošais sniega apjoms samazinās, tādējādi mazinās arī ledājā ieplūstošā kušanas ūdens daudzums. Ledājūdeņi sasalstot atdod latento siltumu apkārtesošajam ledum un to sasilda. Tādējādi ledājūdeņu trūkums, kuri rodas no sniega kušanas, var izraisīt ledāja ledus temperatūras samazināšanos. Ja ledājs kļūst pilnībā “auksts” un tajā starp ledus kristāliem un lielākos tukšumos neatrodas ūdens, samazinās arī tā plūsmas ātrums. Šo procesu savstarpējā mijiedarbība ir nozīmīgākais faktors, lai izprastu likumsakarības starp ledāju dinamiku, to nākotni un klimata pārmaiņām.