Kā nesekmīgs igauņu students radīja "Uber" konkurentu ar globālām ambīcijām

Villigs stāsta, ka “veikt varoņdarbus uzņēmējdarbībā” viņu iedvesmoja cita starptautiska kompānija no Igaunijas - “Skype”. Tieši tur strādāja arī Markusa vecākais brālis, 39 gadus vecais Martins Villigs, bet par pirmajiem investoriem “Taxify” kļuva bijušie un esošie “Skype” darbinieki, kā arī biznesmeņi no Igaunijas, ASV un Āzijas, to vidū GPS navigācijas sistēmu kuģiem “Navirec” dibinātājs Tomass Bergmans. Markuss Villigs piesaistīja 100 000 dolāru vērtas investīcijas, kā arī ieguva 5000 eiro vērtu grantu no Igaunijas valdības programmas “Enterprise Estonia”.