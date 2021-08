Kurš izgudroja zīmuli?

Pirms zīmuļa izgudrošanas cilvēki rakstīja ar irbuļiem, kas pastāvēja jau Senās Romas laikā. Daži no šiem irbuļiem tika izgatavoti no metāla, un ar tiem varēja atstāt redzamas zīmes uz, piemēram, papirusa. Citi irbuļi tika izgatavoti no svina un tika lietoti līdz pat 16. gadsimtam, kļūstot par priekšvēstnesi nākotnes rakstāmpiederumiem.