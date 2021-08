Karsta mīla vai "piķis nav problēma"? Kas tevi sagaida vasaras noslēgumā?

Esiet gatavi pārmaiņām visromantiskākajā dzīves sfērā. Tas, kas jūs satrauca agrāk, tagad var kaitēt. Un otrādi - cilvēks, kuram jūs varējāt mierīgi paiet garām pat neatskatoties, pēkšņi radīs jums interesi. Sajūtas būs tādas, it kā kāds jums būtu atvēris acis.

Šīs Zodiaka zīmes pārstāvjiem jābūt gataviem - par saviem tuviniekiem būs jārūpējas vairāk nekā ierasts. Jūsu otrā pusīte no jums sagaidīs iniciatīvu, rūpes un lielāku uzmanību. Neatgrūdiet mīļoto cilvēku, dariet gluži pretēji - atgādiniet viņiem par mīlestību un jums atbildēs ar to pašu.

Attīstīt savas dzīves juteklisko sfēru būs grūti. Vairāk ieklausieties partnera vajadzībās un uzticieties savam ķermenim. Augustā mīlestība būs gatava uzliesmot gandrīz ne no kā un jebkurā vietā. Dvīņiem būtiski šādos brīžos ir nezaudēt saprātu.

Jaunavām vispirms jātiek galā ar sevi un tikai tad ieteicams izteikt kādas pretenzijas savai otrajai pusītei. Ko jūs sagaidāt no šīs personas - materiālo labumu, aizbildnību, intimitāti, mīlestību? Ņemiet vērā šos ieteikumus, taču nedomājiet, ka jūsu jūtas būs savstarpēji saistītas.

Nekautrējieties no savām jūtām un nebaidīties panākt vēlamo. Augustā Mežāžiem noteikti paveiksies mīlestībā, tikai būtiski ir paskatīties uz sevi no citādākas perspektīvas un ticēt saviem spēkiem. Otrā pusīte atklās jūsu talantus, kurus centāties slēpt no mīļotā cilvēka acīm.