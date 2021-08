Kabulas lidostā bojā gājuši vismaz septiņi civiliedzīvotāji

ASV valdība un Vācijas vēstniecība Kabulā aicināja cilvēkus pagaidām palikt mājās. Tūkstošiem cilvēku gaida ap lidostas ēku, lai izkļūtu no valsts.

Sestdien no Afganistānas caur lidostu izvesti vairāk nekā 300 cilvēku, to vidū austrālieši, afgāņi, jaunzēlandieši un briti. Avioreisus pagājušajā naktī no Kabulas nodrošinājusi Austrālija. Savukārt ASV valdība patlaban izskata iespēju iesaistīt civilās aviosabiedrības cilvēku tālākā pārvadāšanā.