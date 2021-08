10 vērtīgas mācības no 10 gadiem uzņēmumā

Mūsu komanda nav liela, bet toties ir vislabākā. Es augstu vērtēju ikvienu savu kolēģi, un man ir neizsakāmi paveicies, ka varu būt viņu vadītājs. Kā jau minēju, Desktime ir daļa no Draugiem Group – pašmāju tehnoloģiju un jaunuzņēmumu inkubatora, kurā darbinieku labklājība vienmēr ir bijusi ārkārtīgi svarīga. Mūsu filozofija balstīta idejā, ka aprūpēts darbinieks būs uzticīgs uzņēmumam un pretī būs gatavs ieguldīt savu laiku un spējas. Mēs jau no pirmās dienas piedāvājam elastīgu darba laiku, kā arī bezmaksas pusdienas un apmaksātu vienas dienas slimības lapu reizi mēnesī, ko ikviens var izmantot ar veselību saistītai atpūtai, tajā skaitā, lai rūpētos par savu mentālo veselību un novērstu izdegšanu. Pandēmijas laiks mums visiem bija grūts, tāpēc ieviesām arī 10 apmaksātas psihoterapeita konsultācijas, kas iekļautas veselības apdrošināšanas polisē. Jā, tās ir papildu izmaksas uzņēmumam, bet tas ir 100% tā vērts. Šo gadu laikā mūsu komanda ir kļuvusi par ģimeni. Mēs kopā ar darbiniekiem un viņu ģimenēm, tajā skaitā bērniem, svinam savus sasniegumus un veiksmes. Un mūsu 10 gadu jubilejas svinības nebūs izņēmums.

Vēl viena lieta, par ko stingri iestājamies, ir atpūtas pauzes. 2014. gadā veikts DeskTime pētījums parādīja, ka produktīvākie cilvēki nav tie, kas strādā visilgākās stundas, bet gan tie, kuri ņem regulāras pauzes. Tas mums atgādināja par jau zināmu faktu – cilvēki nav domāti tam, lai strādātu 8 stundas bez apstājas. Mēs neesam mašīnas. Mūsu smadzenēm, gluži tāpat kā ķermenim, ir nepieciešama atslodze. Mēs iedrošinām atpūsties no ekrāniem ne tikai savu komandu, bet arī mūsu lietotājus. Esam publicējuši vairākus rakstus par to, kāpēc pauzes darba dienā ir svarīgas, un 2018. gadā tāpēc ieviesām arī Pomodoro taimera funkciju, kas regulāros 52, 60 vai 90 minūšu intervālos atgādina DeskTime lietotājiem, ka laiks atpūtai. Pat īss 5 minūšu pārtraukums var dot lielu pienesumu vispārējās labsajūtas un darba snieguma uzlabošanā. Pētījumos pierādīts, ka spēja regulāri atrauties no darba palīdz uzreiz atjaunot enerģiju un ilgtermiņā izvairīties no izdegšanas.