Kā sagatavoties skolai? Vecāku pieredze un speciālistu ieteikumi

Filmas, kas palīdzēs atgriezties skolas solā

Atgriešanos skolas solā/universitātē/dzīvē ciešamāku padarīs trīs filmas par... atgriešanos skolas solā, kas fiziski ir tik mokošs pasākums, ka "skolas žanra" filmas pārsvarā ir komēdijas - visticamāk, lai kaut mazliet atvieglotu šīs mocības.

1. "The Edge of Seventeen" ar absolūti apburošo Heiliju Stenfildu un vienmēr harizmātisko Vudiju Harelsonu liks aizdomāties par to, kādēļ mēs skolas gados nebijām tik apķērīgi un harizmātiski kā Heilijas varone? Viss būtu bijis daudz, daudz labāk! Meklējiet straumēšanā!

2. "21 Jump Street / 22 Jump Street" visiem, kuri sapņo atgriezties skolas laikos ar šībrīža attieksmi un parādīt, kurš patiesībā saimnieks. Čaninga Tatuma un Džonas Hila varoņi-slepenpolicisti vēlreiz izdzīvo skolas un koledžas gadus, bet mēs - piedzīvojam smieklu lēkmi. Divreiz. Meklējiet straumēšanā!

3. Martas Elīnas Martinsones "Tizlenes" atgriež mūs ne tikai skolas solā, bet arī atpakaļ laikā, akurāt 1999. gada nogalē - ar tīņu popa elkiem, disketēm un "mileniumu". Tikai (tīņu) problēmas gan tās pašas, kas tagad vai vienmēr. Tā reize, kad pašmāju kino ir sasmēlies visu labāko no Holivudas tīņu filmām un papildinājis ar tikai mums raksturīgiem elementiem (randiņi pie Laimas pulksteņa - o, jā!). Meklējiet kinoteātros jau no 27. augusta!

Ja ar šo nepietiek, uzmeklējiet arī "10 Things I Hate About You", "Clueless", "Mean Girls, "Easy A" vai vienkārši "The Breakfast Club".

Iesaka Sergejs Timoņins, "KinoKults.lv" līdzdibinātājs