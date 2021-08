Rokasgrāmata vecākiem: kā izvēlēties skolēnam piemērotu telefonu

No 150–250 eiro: Samsung Galaxy A12 (169 eiro); Redmi Note 10 5G (199 eiro); Samsung Galaxy A22 5G (229 eiro).

Efektīvākais veids, kā vismaz daļēji pasargāt iekārtu no mehāniskiem bojājumiem, ir ievietot to aizsargmaciņā un uz ekrāna uzlīmēt aizsargstiklu. Tiesa, tas nepasargās no tālruņa pazaudēšanas vai nozagšanas. Tāpēc ieteiktu tomēr iekārtu apdrošināt, jo tas aiztaupa daudz galvassāpju mirklī, kad tālrunis tiek neatgriezeniski sabojāts, pazūd u.tml.