Viltus atmiņas jeb dīvainais Mandelas efekts

Brūma raksta, ka Mandelas efektu raksturo vairāku cilvēku viltus atmiņas. Lai arī tas viss izklausās pēc vienkāršas sagadīšanās, tomēr šis fenomens ir visai izplatīts. Piemēram, vai tu atceries slaveno frāzi “Lūk, es esmu tavs tēvs” (Luke, I am your father) no "Zvaigžņu kariem" (1977)? Ja atceries, tad tu piedzīvo Mandelas efektu, jo tādas frāzes nebija. Patiesībā Dārts Veiders teica: “Nē, es esmu tavs tēvs” (No, I am your father).