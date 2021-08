"Galopā uz augstpapēžu kurpēm": baltā blūze vai izejamā pidžama? Kas jāpērk skolai?

Atceros, kā pagājušajā gadā, skolai atsākoties, ar lielu prieku bērniem sapirku visu skolai nepieciešamo. Sporta tērps un sporta apavi. Skolas soma. Maiņas apavi skolai. Čībiņas dejošanai. Citās skolās bērni tika pie jaunām skolas formām. Pēc trim mēnešiem daļa no jaunajām mantām sāka noputēt plauktos. Tagad, kad to varētu ņemt laukā un lietot, tās vairs neder.

Jāsaka, ka apģērbu iegādi atliku līdz pēdējam. Un visu, ko meitas teica kā vajadzīgu esam, divreiz, nē, piecreiz apšaubīju. Vai tiešām tev vajag arī bikses, nepietiks ar svārkiem? Paskat, vecās kurpītes taču vēl tik labi der, tas nekas, ka nedaudz spiež. Taču tikai nedaudz. Nu pacieties, es saku, bet nodomāju – līdz brīdim, kamēr skolas atkal tiks aizklapētas, taču izvilks?! Dejošanas kreklu aizņemies no māsas. Desmitreiz pārjautāju – tev tiešām vajag baltu topiņu? Tu to uzvilksi vienreiz, nosaku un uzreiz iekožu mēlē. Visi no ārpasaules ienākošie signāli liecina, ka 18. novembra svētki paies attālināti.