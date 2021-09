Septembra "lāsts" jeb kādēļ investori ar bažām raugās uz gada devīto mēnesi

Ja esi investors, kurš vairākus gadus aktīvi sekojis līdzi norisēm finanšu tirgos, visticamāk, viena no tavām mīļākajām dziesmām ir grupas “Green Day” hits “Wake Me Up When September Ends” (“Pamodini mani, kad septembris būs beidzies”). Un tā tas tik tiešām ir – gada devītais mēnesis tradicionāli finanšu tirgos ir vissliktākais, vēsta CNN.