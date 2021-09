Nedēļas horoskops

Prāts augstā līmenī. Ātri radīsi izeju no visdažādākajām situācijām, spēsi adekvāti reaģēt: būt īstajā laikā, īstajā vietā un pieņemt pareizos lēmumus. Kolēģi un darījumu partneri to novērtēs ļoti atzinīgi. Auns ir līderis – par to šaubu nav! Taču līderis nedrīkst apstāties, tāpēc izpēti online mācību piedāvājumu. Varbūt kas apgūstams saistībā ar tehnoloģiju jomu, varbūt tavā nozarē parādās jaunas tendences. Privātajā dzīvē mīļums un sapratne, ja vien pats negribēsi izmest pūku. Tad labāk dodies kaut kur izlikt enerģiju – uz sporta zāli, vingrot parkā, izbraukt ar divriteni.