Uz darbu četras dienas nedēļā: galvenie secinājumi par saīsinātā darba laika modeli

No 2015. līdz 2019. gadam valsts veica pasaulē lielāko četru darba dienu modeļu izmēģinājumu. Strādājošajiem ierasto 40 stundu vietā bija jāstrādā 35-36 darba stundas.

Islandes ekonomikas sistēma ir daļa no “Ziemeļu labklājības modeļa”. Tas nozīmē, ka valsts saviem pilsoņiem piedāvā daudzus sociālos labumus. Ekonomikā ir vērojami elementi gan no kapitālisma, gan no sociālisma modeļiem, apvienojot tos struktūrā, kas paredz cilvēkiem ļaut strādāt īsākas darba stundas.